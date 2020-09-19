إنفوجراف .. المدارس المخصصة لاستلام طلبات التصالح فى الجيزة

خصصت محافظة الجيزة عددا من المدارس القريبة من دواوين الأحياء والمدن، لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، من أجل التسهيل على المتقدمين، وتخفيف التزاحم على مراكز خدمة المواطنين بالأحياء.





ويوضح الإنفوجراف التالى المدارس التى تم تخصيصها بالجيزة، لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء: - مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة بحى جنوب الجيزة - مدرسة نجيب محفوظ بحى بولاق الدكرور - مدرسة أم المؤمنين الثانوية لأحياء العمرانية والطالبية - مدرسة الصفا والمروة بالطوابق بحى الهرم Advertisements - مدرسه أوسيم الإعدادية بمركز ومدينة أوسيم - مدرسة أبو ظبى الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة أبو النمرس - مدرسة أحمد عرابى بشارع النيل بجوار قسم شرطة إمبابة لحى شمال الجيزة يذكر أنه تم تجهيز المدارس المخصصة، بالفراشة اللازمة من تندات وكراسى ومبردات، كما تم نقل عدد كاف من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة، لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد، للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز مصالحها. كما تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح، ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض، طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة.

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