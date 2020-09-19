قبل دفع الفدية.. إنقاذ مواطن أوغندي من يد خاطفيه وبلادة تشكر مصر

نجحت السلطات المصرية في إنقاذ مواطن أوغندي من يد خاطفيه، وأعربت سفارة أوغندا بالقاهرة، عن شكرها للسلطات المصرية، بعد إنقاذ أحد المواطنين الأوغنديين، من واقعة اختطاف نفذتها عصابة وطلبت فدية مالية، حيث انتشر فيديو لمواطن أوغندى مكبل اليدين ويطالب أهله بدفع مال لخاطفيه وإلا سيقتلوه.

وأكدت السفارة فى بيان لها، أنها علمت بالواقعة يوم 16 سبتمبر باختطاف "سيبواتو كاتو حسين"، على يد مجهولين، مشيرة إلى أن الاختطاف حدث قبلها بيومين، أى فى 14 سبتمبر الجارى.

وعلى الفور أبلغت سفارة أوغندا السلطات المصرية المعنية، التى تعاملت مع الأمر بجدية، ومنذ هذا الوقت كان هناك اتصال مباشر ومستمر مع السفارة، لاطلاعها على آخر المستجدات.

وأضافت السفارة، أنها تلقت مساء اليوم السبت، أخبارا من السلطات المصرية تفيد بإنقاذ سبواتو من خاطفيه وإلقاء القبض عليهم.

واختتمت السفارة البيان بتقديم الشكر للسلطات المصرية على الجهد والالتزام اللذين أسفرا عن إنقاذ حياة المواطن الأوغندى، ونشرت صور للمواطن من داخل السفارة بالقاهرة.