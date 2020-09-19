“بالفيديو” مفتي الجمهورية عن تعطر المرأة أثناء خروجها “سلوك حضاري ومن المتطلبات الشرعية”

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محمد سياف - ابو ظبي - قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن تعطر المرأة والرجل بشكل عام، أنه هذا الأمر يدخل في حيز النظافة والمظهر والرائحة الجميلة للإنسان، وهو من المتطلبات الشرعية، لأنه يجب أن يظهر الإنسان بين الناس بشكل جميل ورائحة طيبة وفوق قلب نظيف.

مفتي الجمهورية عن تعطر المرأة أثناء خروجها “سلوك حضاري”

وأضاف علام خلال لقاء له على شاشة قناة صدى البلد مع الإعلامي حمدي رزق، عن تعطر المرأة خاصة وأن البعض يعتبر المرأة المتعطرة التي تخرج من بيتها زانية، قال المفتي أن هذا فكر آخر، وأن تعطر المرأة سلوك حضاري، لكن يجب ألا يكون ملفت للنظر.

ويذكر أن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قد أكد في فتوى سابقة أن هدم المساجد المملوكة للأوقاف جائز شرعاً للمصلحة العامة ولا حرج في ذلك.

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“مفتي الجمهورية” يجوز هدم المساجد للمصلحة العامة

وأضاف علام أن هدم المساجد على طريق المحمودة للمصلحة العامة جائز بشرط بناء مساجد بدلاً منها، وجاء ذلك رداً على من يشيعون أن الدولة تحارب الدين بسبب هدم بعض المساجد.

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