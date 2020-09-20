عضو العليا للفيروسات: لقاح كورونا لن يمنع انتشار الفيروس والكمامة هى الحل

وتابع خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج مساء دى إم سى، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، مساء اليوم : لقاح فيروس كورونا يكون من أجل الناس الأكثر عرضة للإصابة أو أصحاب الأعراض الأشد خطورة بعد التعرض للفيروس، مؤكدًا أنه لا يمنع انتشار الفيروس غير الكمامة.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، أن التوقعات مع فيروس كورونا ليس من الضرورى أن تكون صائبة 100%، ففيروس كورونا ما زال يدهش الجميع بالجديد كل يوم ومازلنا نطلق عليه المستجد على الرغم من مرور 9 أشهر، مشيرًا إلى أننا فى مصر مستعدون على قدم وساق فى مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى فى حال كان مواجهة موجة ثانية.

وأشار إلى أنه لا ينصح بارتداء الكمامة خلال أداء أى نشاط بالنسبة لطلاب المدارسة، فارتداء الكمامة يكون فى الفصل وفى أتوبيس المدرسة.