فيديو.. الوزير: 36.7 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية ونفق تحت النيل بالأقصر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتمد خطة طموحة ودراسة لرصف كل الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز بالصعيد، بميزانية تبلغ 36.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس سوف يهدى أهل الأقصر، نفق أسفل نهر النيل يربط بين البرين الشرقى والغربى بالمحافظة.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتى، بفضائية صدى البلد، أشار الوزير إلى أن الرئيس السيسى يتصل به يوميا للاطمئنان على المشروعات الجارية بالصعيد، مشيرا إلى أن الدولة استوردت 6 معدات جديدة من الخارج لإعادة رصف الطرق بالصعيد. وأضاف الوزير، أن الأجهزة الحديثة التى يتم استخدامها فى رصف الطرق فى الصعيد توفر 25 إلى 30% فى التكلفة المالية لرصف الطرق، فضلا عن أنها تساهم فى الحفاظ على البيئة. وأوضح وزير النقل أنه تم إنفاق 2 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق، لتطوير بعض الطرق فى 12 محافظة من المحافظات، و5.3 مليار جنيه دفعة ثانية لتطوير عدد آخر من الطرق، حتى يكون لدينا شبكة طرق داخلية تضاهى شبكة الطرق الرئيسية فى جودتها. وتابع: "مش هنسيب الطرق داخل المحافظات إلا لما نخلصها بإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والمحافظة والتنمية المحلية والجامعة المحلية الموجودة فى كل محافظة".

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