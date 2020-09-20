فيديو .. عمرو أديب : مصر تدافع عن حدودها بشراسة مثل الأسود

وأضاف أديب فى حديثه ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، مساء السبت، أن مصر وضعت النقط فوق الحروف فى ليبيا، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خط "سرت - الجفرة"، مؤكدا أن الموضوع فى ليبيا "انتهى".
وتابع أديب :" تركيا تريد أن تضع قدمها فى شرق المتوسط واعتقدت أن الإدارة المصرية هتقبل جر الناعم".
ووجه أديب رسالة قوية لوزير الخارجية التركى عندما تحدث عن الحكم فى مصر قائلا :" وأنت مال أهلك بالحكم فى مصر".
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