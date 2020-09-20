المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بـ"الاستعلامات": لا وجود قانونيا في مصر لجريدة الأخبار اللبنانية

صرح محمد إمام مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تعليقا على ما تم تداوله مؤخرا منشورا بجريدة الأخبار اللبنانية وتم فيه التطاول على نقابة الصحفيين المصريين وأعضائها وعموم المثقفين المصريين وسبهم جميعا، بأن الجريدة المذكورة لا يوجد لها اعتماد في مصر لدى هيئة الاستعلامات، جهة الاعتماد الوحيدة في مصر للمكاتب والمراسلين الأجانب، وبالتالي ليس لها مكتب أو مراسلين معتمدين قانونيا في البلاد.
وأكد مدير عام المركز الصحفي بأنه وفقا لهذا، فإن أي ممارسة مهنية في مصر باسم الجريدة المذكورة، لمكتب أو أشخاص، تعد مخالفة للقواعد القانونية التي تنظم عمل المراسلين الأجانب في مصر، بما يستوجب الاتخاذ الفوري لإجراءات المحاسبة وفق ما هو وارد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
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