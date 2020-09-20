نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها على النحو التالي:
حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من محاولات الجماعات الإرهابية تشويه النهضة التي تشهدها مصر.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلة لمدخل أحد العقارات وسرقة قرطها الذهبى.
صرح محمد إمام، مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تعليقا على ما تم تداوله مؤخرا منشورا بجريدة الأخبار اللبنانية وتم فيه التطاول على نقابة الصحفيين المصريين وأعضاءها وعموم المثقفين المصريين وسبهم جميعا، بأن الجريدة المذكورة لا يوجد لها اعتماد في مصر لدى هيئة الاستعلامات، جهة الاعتماد الوحيدة في مصر للمكاتب والمراسلين الأجانب، وبالتالي ليس لها مكتب أو مراسلين معتمدين قانونيا في البلاد.
استضاف موقع "دوت الخليج" الفنان محمد نور، لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.
عرضت قناة الغد، تقريرا عن بيع هيكل عظمي لديناصور كامل في مزاد علني حيث عرضت دار مزادات كريستيز هيكلا عظميا للديناصور "ستان" بسعر ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. علي جمعة: الله رد إلينا مصر.. الهيئة العامة للاستعلامات: لا وجود قانونيا لجريدة الأخبار اللبنانية في مصر.. وأمريكا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.