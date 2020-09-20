مسئولو الزراعة والبيئة يتابعون أعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز بكفر الشيخ

تفقد وفد رفيع المستوى من وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والبيئة، اعمال منظومة جمع وكبس واعادة تدوير قش الأرز، بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة متابعة المنظومة بمحافظات زراعة محصول الارز، للحد من السحابة السوداء، التي كانت تنتج عن حرق قش الأرز كل عام.

وضم الوفد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، و الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة للمخلفات الزراعية، واللواء أشرف عبدالمحسن مستشار وزيرة البيئة لشئون الفروع والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد بوزارة الزراعة.

وعقد الوفد اجتماعا تنسيقيا موسعا بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ضم مسئولي الإدارات والجمعيات الزراعية وجهاز الإرشاد الزراعي ، والدكتور ناجح فوزي مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ والدكتور أشرف ابوالفتوح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والمهندس عمرو دغيدى مدير إدارة المخلفات بفرع طنطا، وعدد من المتعهدين في مجال تدوير المخلفات وجمع وكبس قش الارز.

وذلك في إطار تنسيق الجهود المبذولة بين الوزارتين في هذا المجال، ومتابعة اهم الاستعدادات لموسم التصدى لمكافحة حرائق قش الأرز والحد منها مع تكثيف العمل فى تلك الفترة لنشر الوعي للمواطنين والفلاحين بالمحافظات المختلفة بأهمية استخدام قش الأرز والاستفادة القصوى منه والحفاظ على البيئة وتقليل التلوث الناتج عن الحرق المكشوف لهذه المخلفات.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ، خلال كلمته على ضرورة التنسيق بين جميع الإدارات والجمعيات الزراعية لمنع أى مخالفات فى نطاق كل إدارة زراعية في هذا الشأن، لافتا الى اهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الارز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الارز واعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي إضافي له، واوضح ان الامر له أيضا بعيد بيئي يتمثل في الحد من ازمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرقه كل عام، وتحويل قش الارز الى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.

Advertisements

وأكد "عزوز" أن اعادة التدوير ايضا يجب ان يشمل كافة المخلفات الزراعية، للاستفادة منها، وتحقيق عائد اقتصادي جيد للمزارع، وكذلك يساهم في الحفاظ على البيئة.

وكلف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، المختصين بمديريات الزراعة بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الارشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الارز وتحويله الي سماد عضوي واعلاف غير تقليدية، مشيرا إلى ان الكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500 ألف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتي تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التي يستخدمها المزارعين .

من جهته أشار الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، الي ان مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب حيث أصبح القش سلعة ذات قيمة تحقق دخل مناسب للفلاح المصرى، ويمكن ان يصبح مشروعا اقتصاديا مربحا، نظرا لأهمية قش الأرز واصبح هناك طرق للاستفادة منه، بما يعد ايضا قيمه مضافة لمحصول الارز.

واكدت الدكتورة أميمة صوان مستشار وزير البيئة، أهمية الاستفادة من قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه كاعلاف غير تقليدية واسمدة عضوية، مما يضمن للمزارع عائد اضافي، يساهم في زيادة دخله، كذلك ساهم في الحد من تلوث البيئة .

وفي سياق متصل تفقد الوفد مواقع الجمع والكبس والتدوير على الطبيعة، بقريتي الشمارقة في مركز كفر الشيخ، والكراكات في مركز بيلا ، حيث تم حث القائمين على المواقع علي التوسع في هذا المجال، والتاكيد على ضرورة استنفار كافة الجهود المبذولة من مسئولي وزارتي الزراعة والبيئة في هذا المجال.