“بموجب القانون” وزير التعليم يحسم أمر الدروس الخصوصية والسناتر ويوجه نصيحة لأولياء الأمور

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محمد سياف - ابو ظبي - صرح وزير التعليم الدكتور شوقي بعدة تصريحات هامة حول الدروس الخصوصية والعام الدراسي الجديد، وذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة والناس الفضائية وبرنامج “المصري أفندي

وزير التعليم يحسم أمر الدروس الخصوصية والسناتر

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، أنه ووفق القانون سيتم إغلاق السناتر التعليمية لأجل غير مسمى، مضيفاً أن التحايل من بعض المدرسين هو السبب في استمرارها حتى الآن.

وأوضع وزير التعليم أن السبب أيضاً في استمرار الدروس الخصوصية هم أولياء الأمور، لأنهم هم الذين يقومون بدعوة المدرس للحضور إلى البيت، مشيراً إلى أنه حال حدوث ذلك فلا يتقدم أحد بشكاوى حول هذا الأمر.

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كما وجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي رسالة إلى أولياء الأمور، بعدم إرسال أبنائهم للسناتر والدورس الخصوصية، حفاظاً على العملية التعليمية وعدم إهدار أموالهم والقضاء على أباطرة الدروس وحفاظاً على صحة أبنائهم في ظل انتشار كورونا.

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