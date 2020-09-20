الزراعة والبيئة يتابعان أعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز بكفر الشيخ

تفقد وفد رفيع المستوى من وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والبيئة، اعمال منظومة جمع وكبس وإعادة تدوير قش الأرز، بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة متابعة المنظومة بمحافظات زراعة محصول الأرز، للحد من السحابة السوداء، التي كانت تنتج عن حرق قش الارز كل عام.

وضم الوفد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، و الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة للمخلفات الزراعية، واللواء أشرف عبدالمحسن مستشار وزيرة البيئة لشئون الفروع والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة.

وعقد الوفد اجتماع تنسيقي موسع بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ضم مسئولي الإدارات والجمعيات الزراعية وجهاز الارشاد الزراعي، والدكتور ناجح فوزي مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ والدكتور أشرف ابوالفتوح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والمهندس عمرو دغيدى مدير إدارة المخلفات بفرع طنطا، وعدد من المتعهدين في مجال تدوير المخلفات وجمع وكبس قش الأرز، وذلك في اطار تنسيق الجهود المبذولة بين الوزارتين في هذا المجال، ومتابعة اهم الاستعدادات لموسم التصدى لمكافحة حرائق قش الأرز والحد منها مع تكثيف العمل فى تلك الفترة لنشر الوعي للمواطنين والفلاحين بالمحافظات المختلفة بأهمية استخدام قش الأرز والاستفادة القصوى منه والحفاظ على البيئة وتقليل التلوث الناتج عن الحرق المكشوف لهذه المخلفات.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، خلال كلمته على ضرورة التنسيق بين جميع الإدارات والجمعيات الزراعية لمنع أى مخالفات فى نطاق كل إدارة زراعية في هذا الشأن، لافتا الى اهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الارز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الارز وإعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي اضافي له، وأوضح ان الامر له ايضا بعيد بيئي يتمثل في الحد من ازمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرقه كل عام، وتحويل قش الارز الى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.

وأكد عزوز، أن اعادة التدوير ايضا يجب ان يشمل كافة المخلفات الزراعية، للاستفادة منها، وتحقيق عائد اقتصادي جيد للمزارع، وكذلك يساهم في الحفاظ على البيئة.

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وكلف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، المختصين بمديريات الزراعة بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الارشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الارز وتحويله الي سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، مشيرا الى ان الكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500الف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتي تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التي يستخدمها المزارعين .

ومن جهته أشار الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، الي ان مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب حيث أصبح القش سلعة ذات قيمة تحقق دخل مناسب للفلاح المصري ويمكن ان يصبح مشروعا اقتصاديا مربحا، نظرا لأهمية قش الأرز وأصبح هناك طرق للاستفادة منه، بما يعد ايضا قيمه مضافة لمحصول الارز.

وأكدت الدكتورة أميمة صوان مستشار وزير البيئة، أهمية الاستفادة من قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه كأعلاف غير تقليدية وأسمدة عضوية، مما يضمن للمزارع عائد إضافي يساهم في زيادة دخلة كذلك ساهم في الحد من تلوث البيئة.

وفي سياق متصل تفقد الوفد مواقع الجمع والكبس والتدوير على الطبيعة، بقريتي الشمارقة في مركز كفر الشيخ، والكراكات في مركز بيلا ، حيث تم حث القائمين على المواقع علي التوسع في هذا المجال، والتأكيد على ضرورة استنفار كافة الجهود المبذولة من مسئولي وزارتي الزراعة والبيئة في هذا المجال.