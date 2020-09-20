تكلفته تقترب من 47 مليارا.. تفاصيل مشروع تحديث إشارات السكك الحديدية

شهدت مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات التابعة لهيئة السكة الحديد تطورات جديدة ساهمت في زيادة معدلات معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.



ويتضمن تحديث نظم الإشارات والاتصالات متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظاما يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.



تهدف خطة وزارة النقل إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالي يصل إلى حوالي 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

ومن المخطط تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لـ 14 مشروعا بإجمالي تكلفة 46.8 مليار جنيه، وتم التعاقد على وجار تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي تكلفة 9.8 مليار جنيه، تشمل إنشاء 86 برجا رئيسيا و74 برجا ثانويا بإجمالي أطوال 971 كم، ومن المخطط البدء في تنفيذ 9 مشروعات بإجمالي تكلفة 37 مليار جنيه اعتبارا من 1 يوليو 2020.

وأعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في وقت سابق دخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجي المراغة وجزيرة شندويل بطول ١٢ كم بمحافظة سوهاج فى الخدمة، بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط /نجع حمادي بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من "17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و٦٤ مزلقانا"، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٤٢.٢% حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لـ ١٧ برجا على التوازي بمراحل متفاوتة، لافتا إلى أن برج إشارات المراغة بسوهاج يتحكم في ٤٣ سيمافورا ضوئيا و٣ مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و٢٥ موتور تحويلة.

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وشهد مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم، الذي تنفذه شركة تاليس العالمية، دخول 9 أبراج إشارات رئيسية في الخدمة، هي: "قويسنا – بركة السبع - إيتاي البارود- كفر الزيات - أبو حمص – طوخ – سندنهور- كفر الدوار – قها"، كما دخلت 4 أبراج إشارات ثانوية في الخدمة إضافة إلى تطوير نظم التحكم لـ 45 مزلقانا.



أما موقف مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم، الذي تنفذه شركة "الستون" العالمية، فشهد دخول 4 أبراج إشارات التشغيل، وهي "أبوقرقاص، مغاغة، الروضة، بني مزار" بكهربة إشارات بطول 50 كم، كما تم تشغيل 18 مزلقانا أوتوماتكيا.

وشهد مشروع نظم الإشارات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول 181 كم الذي تنفذه شركة "تالس" العالمية، دخول برج إشارات جزيرة شندويل الخدمة والذي يتحكم في مسافة بطول 12 كم، وجار العمل ببرج المراوغة، بنسبة تنفيذ 88%.

ومن المخطط دخوله الخدمة مع 4 مزلقانات والمنطقة الأوتوماتيكية مابين جزيرة شندوبل والمراغة بطول 11 كم منتصف أغسطس 2020، كما من المخطط دخول برج طهطا الخدمة مع =5 مزلقانات والمنطقة الأوتوماتيكية بين المراغة وطهطا بطول 12 كم سبتمبر 2020.



وخط بنها/ الزقازيق الإسماعيلية/ بورسعيد، والوصلة ما بين الزقازيق/ أبو كبير، حيث سيتم دخول برجي أبو حماد وشبلنجة الخدمة، وجار العمل في برجي منيا القمح والشبانات لدخولهما الخدمة مع بداية عام 2021.