صور .. الإسكان : الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة محور الشباب بالشروق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة محور الشباب بمدينة الشروق، والتى تشمل أعمال الزراعة بالجزيرة الوسطى للمحور والتخطيط المرورى، وذلك فى ضوء أعمال التطوير الشاملة التى تشهدها المدينة.





وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، فى بيان رسمى، اليوم الأحد، أن أعمال الزراعة تضمنت القطاع الأول من الطريق، والتى تبدأ من مركز المدينة (1) بالقطاع الغربى حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب، وذلك بزراعة ما يقرب من (320) شجرة زينة (فيكس بنجامينا) دائمة الخضرة. وأضاف الغيطى، أن أعمال التخطيط المرورى بدأت من القطاع الثانى بالطريق من ذات الميدان حتى محور جمال عبد الناصر شاملة التخطيط المرورى للحارات الثلاث بكل اتجاه مع صيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية والدهان التحذيري لمطبَّات التهدئة، وذلك لتحقيق السلامة المرورية بمدينة الشروق، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى شتى المجالات التى تحقق راحة سكان المدينة.

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