محمد شاكر : المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء تستقبل 60 ألف زائر يوميا

تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، تقريراً يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، والتى تم إطلاقها فى الأول من شهر يوليو.





وأوضح التقرير أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة ، مؤكدًا أنها تلقت حتى الآن حوالى 700 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 وكان أكثرها عدداً شركات القناة، ومصر العليا، ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وبين التقرير، أن المنصة تستقبل المنصة تستقبل كثيرًا من الاستفسارات، بشكل يومى، ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى.

وأكد الدكتور شاكر، ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، مشددًا على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر 2020.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.​