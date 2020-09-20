سفير لاتفيا بالقاهرة : مصر نجحت فى الحفاظ على نمو اقتصادها رغم كورونا

وأعرب بريديكس، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن تقديره للاستقرار الاقتصادى الذى تشهده مصر بسبب الإصلاحات الحكومية والتغييرات الهيكلية فى السنوات الأخيرة، مضيفا أن التحول الرقمى يعد ركنا أساسيا لأى بلد متقدم، مرحبا بأن التحول الرقمى من أولويات الحكومة المصرية.

أضاف، أن لاتفيا على استعداد للتعاون مع مصر فى سعيها نحو التحول الرقمى فى ضوء امتلاك شركات بلاده العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات تقديم الكثير فى هذا المجال فى المشروعات الخاصة والعامة بمصر، مشيرا إلى أن بلاده تعد متقدمة ومتطورة فيما يتعلق بتطوير حلول وأدوات الاتصال الرقمى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعن الاستثمارات، أعرب ايلمارس بريديكس عن أمله فى فتح السفارة المصرية فى لاتفيا التى ممكن أن تساعد فى جذب الاستثمارات إلى مصر، لافتا إلى تطور شبكة العلاقات بين الشركاء المصريين واللاتفيين، وأن السفارة نظمت العديد من بعثات الأعمال إلى البلدين على مدار السنوات الماضية، وهناك علاقات طيبة مع جمعيات رجال الأعمال والشركات فى مصر.

تابع: "وباء كورونا لم يؤثر على التبادل التجارى مع مصر بشكل مباشر فى النصف الأول من هذا العام، حيث صدرت لاتفيا إلى مصر ما قيمته 6ر19 مليون يورو بزيادة تقدر بنحو 16% بالمقارنة بعام 2019، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى لاتفيا 3.7 مليون يورو بزيادة تقدر بنحو 27% بالمقارنة بعام 2019".

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ولفت إلى لاتفيا الحمضيات خاصة البرتقال، وأن لاتفيا تصدر إلى مصر الأخشاب والفول المدمس والشوفان والزبدة ورقائق البطاطس والسمك المعلب والمنتجات التكنولوجية وبرامج تكنولوجيا المعلومات والمعدات، مؤكدا أن بلاده تعد من أكبر 10 دول فى العالم فى مجال إنترنت فائق السرعة وواسع النطاق؛ ويمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات بأكثر من 5 فى المائة من الناتج الإجمالى المحلى فى لاتفيا.

وعن الاتصالات السياسية، أوضح أن وزير الخارجية، سامح شكرى، زار لاتفيا، العام الماضى، والتقى كبار المسؤولين، مؤكدا حرص وسعى سفارة لاتفيا فى مصر إلى استمرار التواصل والحوار السياسى والتعاون الاقتصادى فى ظل وباء كورونا.

وأوضح أن حكومة لاتفيا تبنت توفير فصول دراسية للتعليم عن بعد، وقد صنفت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية برنامجا تعليميا يعرض على التلفزيون اللاتفى يسمى "فصلك" من أفضل المشروعات التعليمية خلال الوباء فى العالم، فضلا عن تطوير نظام للتعقب "أوقف كوفيد"، وهو عبارة عن تطبيق على الهاتف المحمول يظهر عما إذا كان هناك شخص قريب منك يعانى من فيروس كورونا، مما ساهم فى خفض أعداد المصابين فى البلاد.