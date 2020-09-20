نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: توجيه أوجه الدعم لأسرة عقار شربين المنهار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بتقديم كافة الدعم والمساعدات اللأزمة للمضارين من إنهيار عقارين بمدينة شربين، حيث قررت صرف 16 ألف جنيه مساعدة إغاثية للأسرة المنكوبة عبارة عن عشرة آلاف جنيه تعويض عن خسائر الممتلكات و6 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والجمعيات الأهلية منها ألف جنيه مصاريف إصابة.

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية إلي أن غرفه عمليات المحافظة تلقت إخطار يفيد إنهيار عقار على الفور تابعت المديرية الحادث، حيث تبين إنهيار منزل بمدينة شربين ـ أرض غيث والمنزل مكون من ثلاث أدوار وغير مأهول بالسكان وانهار على المنزل المجاور المكون من ثلاث أدوار أيضا، مما أدى إلى انهياره هو الاخر ونتج عنه اصابة صاحب العقار 74 سنة وابنه 33 سنة بإصابات طفيفة وتم نقلهم لمستشفى شربين العام لتلقى الاسعافات الأولية واصابة الزوجة باصابة خطيرة وتم نقلها للمستشفى العام الدولي بالمنصورة.

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وقد توجه على الفور وائل عبد العزيز مدير مديريه التضامن الإجتماعي بالدقهلية، لتسليم المساعدات العاجلة لمتضرري العقار بالتنسيق مع مؤسسه التكافل الاجتماعي بالدقهليه والجمعيات الاهليه بشربين، حيث تم صرف مبلغ ٥آلاف جنيه أخرى كمساعدة عاجلة للأسرة المتضررة بخلاف ما سيتم صرفه من مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقا للقرار الوزاري بعد صدور محضر الشرطة.

كما وجهت الوزيرة بتجهيز غرفتين بمركز إغاثة الإيواء للأسرة المنكوبة لحين إتخاذ التدابير اللازمة، وأشارت إلى أن الوزارة على إستعداد كامل لمساعدة الأسر المنكوبة لاقدر الله جراء أي حادث مماثل، حيث أن الوزارة لديها عدد من لجان الإغاثة المحلية تصل إلى 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، كما توجد لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة؛ لتكون على أهبة الاستعداد؛ لتولي مهام الإغاثة المطلوبة.

وأضافت الوزيرة أنه يتم تدريب لجان الإغاثة على التعامل في حالة تعرض المحافظات لأي خطر خاصة محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وقنا وجنوب سيناء، والتي تعتبر أكثر عرضة للسيول والأمطار مما يؤدى إلى انهيار عدد من المنازل.