نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم بطولة لخماسيات كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة حلوان إدارة النشاط الرياضي قسم الألعاب الرياضية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بطولة خماسيات كرة القدم لكليات الجامعة طلبة وطالبات وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الاستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تستمر فعاليات البطولة حتى ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ ذلك بالصاله المغطاه بالجامعة والملاعب المفتوحه بجوار المدن الجامعيه.

مع التنبيه على جميع الكليات المشاركه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه التي تحافظ على السلامه لجميع اللاعبين والمدربين والاداريين.

حيث تولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وخاصةً الرياضية منها لما لها من فوائد عديدة أهمها الفوائد الصحية واكساب الثقة بالنفس واللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية الجسم وتنمية روح الفريق والحث على المنافسة الشريفة لدى الطلاب واستثمار وقت الفراغ ببعض النشاطات الرياضية المفيدة.