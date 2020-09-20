بـ15 مليون دولار .. افتتاح توسعات محطة معالجة مياه الصرف بالأقصر

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، والتى ترفع طاقة معالجة المحطة بنحو 36 ألف متر مكعب يوميًا، لتضاف لقدرتها الحالية البالغة 26 ألف متر مكعب من مياه الصرف بتكلفة 15 مليون دولار.





وقالت وزيرة التعاون الدولى، فى بيان رسمى، إن توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالأقصر، تأتى استكمالا لاتفاقية إدارة المرافق المصرية الموقعة فى وقت سابق، بين الحكومة مُمثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتبلغ قيمتها نحو 450 مليون دولار.

وأشادت المشاط ، خلال تفقدها التوسعات الجديدة للمحطة، بدور وكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر من خلال اتفاقية إدارة المرافق المصرية، وتوفير الدعم الفنى والتقنى لشركات مياه الشرب والصرف فى العديد من المحافظات، وهو ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن نتائج هذه المشروعات تأتى نموذجًا لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية بمحاورها الثلاثة المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وأوضحت أن التوسعات الحالية تمكن محطة معالجة مياه الشرب والصرف الصحى من خدمة 250 ألف نسمة بالأقصر والبياضية والقرى المحيطة، كما ستمد العديد من السكان بخدمات المياه والصرف لأول مرة فى حياتهم، لافتة إلى أن المحطة ستخدم نحو 332 ألف نسمة حتى عام 2037.

وأكدت أن هذا المشروع يعتبر من النتائج الملموسة للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث يعتبر هو المشروع الختامى ضمن اتفاقية إدارة المرافق، مشيرة إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحى، تأتى ضمن أبرز المشروعات التى تستهدفها الدولة فى استراتيجية التنمية الوطنية 2030، والتى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتحقق عدة أهداف من بينها الصحة الجيدة والرفاه، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

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وأشارت إلى سعى وزارة التعاون الدولى لدفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكات مع كل المنظمات الدولية وفقًا للقرار الجمهورى المنظم لعملها، استنادًا إلى ثلاثة مبادءى رئيسية، هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى تجمع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين مع الأطراف الحكومية لتحديد الأولويات التنموية، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة.

وأكد السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، أن هذا المشروع سيسهم فى زيادة خدمات الصرف الصحى المتاح لسكان الأقصر لتصل لأكثر من 300 ألف شخص، بما فى ذلك 50 ألف شخص فى المناطق الريفية والقرى التى لم تكن تصل إليها هذه الخدمات، وهو ما سيسهم فى تغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال توفير المياه النظيفة.

تبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، فى قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الجارية منذ عام 2014 نحو 814.6 مليون دولار، منها اتفاقيات فى مجال الشرب والصرف الصحى بقيمة 73 مليون دولار.