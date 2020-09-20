وائل غنيم ساخرا من عبدالله الشريف : عامل على الشاشة ابن تيمية وهو ابن جنية

وقال غنيم فى الفيديو: "من كام يوم محمد ناصر مستضيفه فبيسأله عنى، فشكل وشه كدا اتفاجأ، فقاله ما أحبوش الشخص دا، ما احبش أقول اسمه، فأنا بقول له يا عم عبدالله الإثم ما حاك فى الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس".
وأضاف غنيم: "(عبدالله) اتعكش فى قضية كدا أخلاقية، هو عامل فيها ابن تيمية قدام الشاشة وابن جنية من ورا الشاشة، الواد قاعد شغال بيعاكس الستات على الشات، أونلاين أنا لا أصافح النساء وأختى العزيزة وراجل متدين، وبيقول للستات بردوا فى الشات أنا مش شيخ، على الأقل بيحاول يحمى الشيوخ".
وتابع غنيم: "دا كان واحد مبيض محارة مع كل احترامى لمبيضين المحارة، وساق تاكسى فاشل مع كل احترامى لسواقين التاكسى الناجحين والفاشلين، وزوّر شهادة حقوق إسكندرية عشان يشتغل فى الجزيرة مونتير ويقبض عشان يشتم مصر على يوتيوب، دى قصته باختصار".
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