نواب الشيوخ يجددون تأييدهم للرئيس السيسى خلال حفل استقبال الأعضاء الجدد

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ خلال حفل استقبال الأعضاء الجدد، والذى من المقرر أن يستمر لمدة يومين بمقر المجلس لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب الفائزين فى الانتخابات، بحسن وتنظيم استقبال النواب الجدد.





وكان فى استقبال أعضاء الشيوخ، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من موظفى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

كان النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، أول الحضور، كما حضر النائب محمود بكرى أيضًا عن القائمة الوطنية، وكان فى استقباله شقيقه النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والنائب أشرف عشيرى، عضو مجلس الشيوخ عن ملوى، والنائب رمضان إمام.

وأكد الحاضرون على دور مجلس الشيوخ المرتقب فى تصريحاتهم على هامش الاستقبال واستخراج الكارنيهات، وجددوا تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.