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نواب الشيوخ: إنجازات السيسى لا ينكرها إلا جاحد .. والمشروعات أكبر دليل

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مريم يوسف 2020-09-20 13:24 0 تبليغ

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وعلق اللواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراجه كارنيه العضوية اليوم، بقوله إن إنجازات الرئيس السيسى واضحة وضوح الشمس، حيث نجح الرئيس فى القضاء على العشوائيات وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى كل أرجاء البلاد.

وأشار إلى أن قضية العشوائيات كانت من أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية، لكن استطاع الرئيس حلها بشكل جذرى، لافتا إلى أن علاقاتنا الخارجية أصبحت قوية مع جميع دول العالم واستعادت مصر مكانتها الدولية.

وتابع، أنه يفضل الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، أو الإدارة المحلية، باعتباره محافظ سابق للشرقية وله باع كبير فى مجال الإدارة المحلية.

من جهته، قال النائب محمد سليم، إن وجود غرفة ثانية للبرلمان رسالة ودليل على قوة الدولة المصرية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ فى ظل هذة التحديات دليل على قوة مصر ومكانتها الكبيرة.

وقال النائب صلاح الطاروطى، إن قضية الاستثمار على رأس أولويات المجلس، خصوصا عملية تأسيس الشركات، إذ لابد من تسريع الإجراءات المتعلقة بها، مطالبا بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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