نواب الشيوخ: إنجازات السيسى لا ينكرها إلا جاحد .. والمشروعات أكبر دليل

وعلق اللواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراجه كارنيه العضوية اليوم، بقوله إن إنجازات الرئيس السيسى واضحة وضوح الشمس، حيث نجح الرئيس فى القضاء على العشوائيات وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى كل أرجاء البلاد.
وأشار إلى أن قضية العشوائيات كانت من أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية، لكن استطاع الرئيس حلها بشكل جذرى، لافتا إلى أن علاقاتنا الخارجية أصبحت قوية مع جميع دول العالم واستعادت مصر مكانتها الدولية.
وتابع، أنه يفضل الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، أو الإدارة المحلية، باعتباره محافظ سابق للشرقية وله باع كبير فى مجال الإدارة المحلية.
من جهته، قال النائب محمد سليم، إن وجود غرفة ثانية للبرلمان رسالة ودليل على قوة الدولة المصرية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ فى ظل هذة التحديات دليل على قوة مصر ومكانتها الكبيرة.
وقال النائب صلاح الطاروطى، إن قضية الاستثمار على رأس أولويات المجلس، خصوصا عملية تأسيس الشركات، إذ لابد من تسريع الإجراءات المتعلقة بها، مطالبا بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد.
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