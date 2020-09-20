الارشيف / أخبار مصرية

مصر تؤكد دعمها لـ السعودية في أي إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أدانت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، الأحد، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية ، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض المُمتلكات.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدًا تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصر تؤكد دعمها لـ السعودية في أي إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا