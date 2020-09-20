مصر تؤكد دعمها لـ السعودية في أي إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

أدانت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، الأحد، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض المُمتلكات.
وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدًا تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
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