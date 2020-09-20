وزير القوى العاملة ينعى رائد الصناعة المصرية محمد فريد خميس

نعى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، رجل الأعمال محمد فريد خميس، رائد الصناعة المصرية، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، الذي وافته المنية أمس، السبت، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، ويتقدمون بأحر التعازي إلى العائلة الكريمة.

وأكد الوزير أن الراحل محمد فريد خميس، كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، وفيا محبًا لوطنه، أسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد، صلدا، كافح لبناء نفسه، وحظي بتقدير جميع فئات الشعب المصري لتواضعه الجم، وأدبه الكبير، وأخلاقه العالية، وكان دائما داعمًا لحقوق العمال ومنحاز لهم، صاحب الأيادي البيضاء، وقف دائما بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسساته الاجتماعية.

ودعا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).