"البحوث الفقهية" تواصل جلساتها وتناقش مجموعة من القضايا الفقهية المعاصرة

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أحمد جودة - القاهرة - واصلت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد جلساتها الشهرية لمناقشة مجموعة من المسائل الفقهية المعاصرة التي تحتاج إلى تأصيل فقهي، بحضور أعضاء اللجنة من المتخصصين في العلوم الشرعية والقانونية.
وقال نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة البحوث الفقهية تُعد أحد أهم لجان مجلس المجمع وتقوم ببحث الموضوعات الفقهية ودراسة ما يثار من موضوعات وقضايا يستلزم الأمر بحثها وتقديم الرأي الفقهي فيها.
وأضاف عيّاد أن جدول أعمال اللجنة يناقش في كل جلسة من جلساتها مجموعة من القضايا المهمة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، وذلك في إطار الدور الحيوي للمجمع وتفعيل لجانه العلمية المختلفة.
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