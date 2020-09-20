مصطفى ثابت يكشف سبب دخوله "مستقل" في انتخابات النواب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، عن سبب ترشحه في انتخابات مجلس النواب المقبلة على مقعد الفردي المستقل.
وقال ثابت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا ضد إجبار الناخب على أي تحالف ولهذا أنا ترشحت فردي مستقل".
وتابع: "المواطن هو السيد وصاحب حرية الاختيار".
وحصل الدكتور مصطفى ثابت، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020، عن دائرة طامية وسنورس بالفيوم، على رقم 12 ورمز بندقية صيد، بانتخابات النواب.
ومن جانبه، أكد ثابت، أنه خاض هذه التجربة من أجل خدمة أهل بلده، مشيرا إلى أنه ينتمي لحزب الناس فهو الحزب الأكثر تأثيرًا وقبولًا في الشارع.
وتابع رئيس تحرير موقع الفجر: "من يأتي بالناس يخدم الناس، ومن يأتي بأمواله يخدم أمواله".
وأضاف: "الشعب يعلم أن التوجه حاليا هو قيادة الشباب للمشهد، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".
واختتم: "لست غريبا عن العمل الخدمي، وخطوة مجلس النواب تكليل للجهود المبذولة، سواء في مركز الأورام أو الجامعة في الفيوم، وسواء وفقني الله في هذه الخطوة أو لا فلن أتأخر عن خدمة أهل بلدي".
والجدير بالذكر، الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، حددت الجدول الزمني لقبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة، خلال الفترة من 17 وحتى 26 سبتمبر الجاري.
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