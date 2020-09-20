الهضيبى: عودة مجلس الشيوخ انتصار كبير للديمقراطية

وقال الهضيبى، فى بيان اليوم، إن استقبال مجلس الشيوخ لأعضائه الجدد بعد غياب سنوات طويلة لم يكن المجلس فيها موجودا، يعتبر يوما تاريخيا فى مسار الحياة النيابية والمنظومة التشريعية فى مصر، لما لهذا المجلس من دور كبير خلال المرحلة المقبلة فى دعم ومساندة عملية التشريع داخل الدولة جنبا إلى جنب مع مجلس النواب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس له دور كبير وتقع على عاتقه مسؤولية ليست بالهينة حيث يختص بمناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومناقشة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وغيرها من الاختصاصات المهمة الأخرى.

وأضاف الدكتور ياسر الهضيبى، أن عودة مجلس الشيوخ من جديد وبدء ممارسة مهامه انتصار كبير للديمقراطية التى تنميها الدولة فى السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تنعكس إيجابا على المواطنين فى ربوع مصر من خلال تشريعات تغير واقعهم للأفضل وترفع الأعباء عن كاهلهم.

والتقى الدكتور ياسر الهضيبي، بالأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، مؤكدا أنه يعد إضافة كبيرة للمجلس لما له من خبرات طويلة ومتراكمة فى العمل القانونى والإدارى، بما يعزز من الأداء ويساعده على تحقيق رسالته على أكمل وجه.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على بذل كل الجهد بالتعاون مع نواب المجلس من أجل خدمة مصالح المواطنين فى مختلف المحافظات والعمل على معالجة أى مشكلات تواجه المجتمع من خلال منظومة تشريعية سليمة.