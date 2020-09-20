من السوشيال ميديا للمحكمة .. جهود وحدة الرصد بالنيابة العامة لإقامة العدل

عملت تلك الوحدة خلال الشهور الماضية، على تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأى العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، فى إطار من الشفافية والمصداقية.

وتطبيقًا لذلك اهتمت النيابة بما ينشر على صفحات الفيس بوك، والذى لاقى قبولًا لدى الشارع لإحساسهم بوجود من يقرأ ويسمع مايتداولونه ويحقق فيه.

ونسرد فى هذا التقرير كيف تعاملت النيابة العامة مع قضايا الشارع، واتخذت إجراءات هامة فى إطار سعيها إلى تطبيق القانون وإرجاع الحقوق إلى أهلها.

ـ سيدة المحكمة

فى استجابة سريعة لما ينشر عبر صفحات الفيس بوك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعى لامرأة تتعدى على ضابط شرطة فة إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله، واتخذت الوحدة إجراءاتها وعرضت الأمر على النائب العام وأمر بالتحقيق فيه.

وحققت النيابة المختصة على الفور بالقضية، واستجوبت المتهمة بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس فى حقها والتى تبين أنها عضوه بالنيابة الإدارية، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدى على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، وتمت إحالتها للمحاكمة.

-أحمد بسام زكى والتحرش

وخلال الفترة الماضية انتشرت على صفحات السوشيال ميديا جرائم التحرش عبر نشر اتهامات لأشخاص بارتكاب جريمة التحرش، ورصدت الوحدة اتهام الطالب أحمد بسام زكى بالتحرش بالفتيات، واستجابة لما نشر على الفور أصدرت النيابة بيانًا أكدت فيه أنها تابعت عن كَثَب ما تداول بمواقع التواصل بشأن مَن يدعى «أحمد بسام زكى» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

واتخذت الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل؛ تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار «النائب العام» لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والتى أثمرت نتائجها بحبس المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات محبوسا، لاتهامه بهتكه عرض 3 فتيات لم يبلغن ثمانى عشرة سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن.

-التنمر على شخص من ذوى الإعاقة وترهيبه بكلب

رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» تداولًا واسعًا للمطالبة بالتحقيق فى واقعة إذاعة مقطع مصوَّر لشخص يُرهب آخر من ذوى الإعاقة بكلب يثُيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مُستغلًا ضعفه وهوانه.

وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجنى عليه بالمقطع، الذى أمكن بسؤاله وشقيقه تحديد شخصَىْ مرتكبى الواقعة - وأحدهما عامل بالحانوت المصوَّر به المقطع- اللذَيْن جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على «النيابة العامة» لاستجوابهما.

- قضية الفيرمونت

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عقب تداول القضية وانتشارها عبر السوشيال ميديا استجابت النيابة العامة، لما نشر وأعلنت أنه بعد تلقيها كتابًا من «المجلس القومى للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتى» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، توالت التحقيقات بها من حبس للمتهمين المتورطين بالقضية وملاحقة الهاربين دوليَا.

- قضية قتل عروس طلخا

كما استجابت «وحدة الرصد» للمطالبات من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالقصاص للمجنى عليها من زوجها وآخر لاتهامهما بقتلها لرغبة الزوج فى التخلص منها، وتداول مقطع مصور نُسب للقاتل مُرتديًا نقابًا خلال توجهه لارتكاب جريمته.

وكشفت تحقيقات «النيابة العامة أنه لخلافات زوجية دائمةً بين المجنى عليها وزوجها، ورفْضِ أهل الزوج رغبتَه فى تطليقها، فكَّر فى اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ لديه على أن يتوجه لزوجته "بمسكنهما" ويواقعها كرهًا عنها، مستغلًا فى ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تَحُولُ دون مقاومتها واغتصابها.

- طفل الشرفة

فى استجابة سريعة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لطفل جالس على مظلة أسفل شُرفة إحدى الوحدات السكنية بمدينة العاشر من رمضان نهارًا، ورجل يقف بالشرفة أمامه ادُّعِىَ أنه والده، وأنه يعاقبه بوضعه على تلك المظلة رغم سخونتها من تأثير أشعة الشمس، كشفت تحقيقات النيابة العامة عدمَ صحة هذا الادعاء المتداول.

ـ التعدى على مواطن مصرى بدولة الكويت

وفى الشأن الخارجى وبعد رصد «وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام» تداول مقطع مصور لمواطن مصرى بدولة الكويت خلال تعدى مواطن كويتى عليه صفعًا على وجهه أثناء أدائه عمله بأحد المراكز التجارية هناك، تم عرض الأمر على المستشار «النائب العام» ووجه بمتابعة التحقيقات فى الواقعة المذكورة.

وأعلنت النيابة أن «إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام» تابعت التحقيقات فى تلك الواقعة مع الجانب الكويتى، والذى أفاد بإلقاء القبض على المتهم الكويتى مرتكب الواقعة، والتى قيّدت جنحة ضرب ضده.

- تلبية استغاثة سيدة بإسكندرية

ورصدت وحدة الرصد والتحليل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطعًا مصورًا لسيدة فى الإسكندرية تستغيث وسط صراخ بناتها بالشرطة من بلطجية -على حد تعبيرها- حاولوا الاعتداء على مسكنها وكسر بابه وسرقة ما فيه، مدعيةً عدم إغاثة الشرطة لها رغم اتصالها بها عدة مرات.

وقد تبين «للنيابة العامة» أن حقيقة الأمر نزاع بين مطلقتَىْ مالك العين محل النزاع الذى باع لكل واحدة منهما العين على حدة، وأن كلتيهما تحوز مستندات تثبت ملكيتها للعين، بينما لا صحة لوجود بلطجية كما ادُّعى أو تراخٍ من الشرطة فى إغاثة السيدة صاحبة المقطع المتداول التى هى أحد أطراف النزاع، وقد قررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل المتنازعين من ديوان قسم الشرطة بضمان محالِّ إقامتهم.

تلك الوقائع ترصد جزءًا لما قامت به وحدة الرصد والمتابعة بمكتب النائب العام خلال العام الحالى، لتؤكد أن الوحدة تمثل بحق صوت المواطن لإقامة العدل وتطبيق القانون.