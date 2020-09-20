نواب بالشيوخ يطالبون بتسهيلات جديدة للمواطنين فى مخالفات البناء

قال النائب علاء طاحون، عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن، إن أهم ما يشغله خلال الفترة المقبلة قضية التصالح فى مخالفات البناء التى تهم الشارع المصرى، مطالبا بتسهيلات جديدة بالقانون.





وأضاف طاحون: "أهم شئ الصالح العام، مواقفنا تدور حول الدفاع عن مصلحة الشعب"، مؤكدا أنه سينضم للجنة الإدارة المحلية. ومن جانبها أكدت النائبة ريهام مجدى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهورى، أن مجلس الشيوخ إضافة جديدة للحياة النيابية من أجل الإسراع فى مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، مطالبة بضرورة تدعيم الصناعات كثيفة العمالة من أجل توفير فرص عمل للشباب. وأكد النائب أكمل فاروق، أنه سيترشح على رئاسة لجنة الإسكان، مشيرا إلى أنه سيطرح جميع المشكلات التى تواجه المحامين فى تطبيق قانون القيمة المضافة وتقريب وجهات النظر بين المحامين ووزارة المالية بجانب طرح مشكلات المستثمرين وتقريب وجهات النظر فى قانون مخالفات البناء.

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