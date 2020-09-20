صور.. منطقة الإسكندرية الأزهرية تبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

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حضر الاجتماع خميس محمد، الوكيل الشرعى، وعلاء العريان، الوكيل الثقافى، ومديرو المراحل التعليمية، ومديرو إدارات المنطقة، وموجهو العموم، ومديرو الإدارات التعليمية.
وقال هاشم، فى بيان، إنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان لحصر كثافة الطلاب بالمعاهد، والعمل على توزيعهم داخل الفصول بحيث تكون المسافة بين كل طالب وآخر متر ونصف، استعدادًا للعام الدراسى الجديد، وفى إطار اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على أمن وسلامة الطلاب.
أضاف: "نحرص على التعاون والتكاتف بين الجميع، ومراقبة الله فى السر والعلن، حتى يتم إنجاز العمل على أكمل وجه، ووضع الرؤى والمقترحات، لتوزيع الطلاب داخل الفصول، مع سرعة إنهاء الحصر فى أقرب وقت".
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