نائب وزير التعليم: الانتهاء من تطوير المناهج بالكامل خلال عامين

أضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى"، على "إم بى سى مصر 2"، اليوم الأحد: "تمكننا من تطوير ثلث المناهج بأكثر من 100 مدرسة حوالى، وخلال سنة أو سنتين سينتهى تطوير المناهج ليكون الخريج مؤهلا لسوق العمل"، مؤكدا أن جائحة كورونا عطلتهم قليلا، لكنها أفادتهم أيضا.
تابع: "نتواصل مع رجال أعمال فى مختلف المجالات لتجهيز طلاب التعليم الفنى لسوق العمل، والمدارس توقفت فى شهر مارس واضطررنا إلى تأجيل الامتحانات أكثر من مرة وتم إجراء الامتحان فى النهاية".
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