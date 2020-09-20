انفوجراف.. تنفيذ مشروع ”ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي” بمعدات...

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن الدولة تعمل حاليًا على مشروع "ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي" باستخدام معدات الصيانة الذكية، مثل: ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد، بهدف عدم إهدار الموارد والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة الإنجاز.
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.
وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ 3 عربيا والـ 42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .
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