تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. بورسعيد تُنظم ندوة لتعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، ندوة في مجال شئون المرأة تحت عنوان: "أحكام تشغيل النساء" ، في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك في ضوء إهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمراة العاملة على كافة الأصعدة ، وتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة تفعيل دور المرأة العاملة في القطاع الخاص والإستثماري بالمنشآت الصناعية والحيوية بجميع محافظات الجمهورية ، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

وناقشت الندوة أحكام قانون العمل فيما يخص تشغيل النساء ومنها : تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارًا من الشهر السادس للعمل ، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طول مدة الحمل، وكذلك حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

كما تناولت أحكام قانون الطفل فيما يخص تشغيل النساء، حيث نص في المادة 70 منه على عدم جواز تكليفها بأى أعمال إضافية بدءًا من الشهر السادس في الحمل ، وفى المادة 72 من القانون للمرأة في أجازة رعاية الطفل أن تقرر ( تختار ) في أن : تحصل على 25 % من أجرها الشامل وتتنازل عن مدتها التأمينية ، أو تحميل صاحب العمل حصته وحصتها التأمينية عن مدة الإجازة طبقًا لفتوي مجلس الدولة، ووزارة القوى العاملة ، أما عن المادة 73 من القانون فقد نصت على أنه في المنشآت التى يعمل بها أكثر من 100 عامل يلتزم صاحب العمل بإنشاء أو يعهد إلى دار حضانة لرعاية الطفل .

نظمت الندوة عبر تقنية zoom تحت رعاية السيد السنجابي ، مدير المديرية، ووكيل المديرية، ومديري المكاتب ومفتشي العمل والعلاقات ومسئول شئون المرأة ، فضلا عن حضور 12 من مسئولي الشركات الموجودة داخل نظاق محافظة بورسعيد .

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حاضر في الندوة فاتن صالح مدير مكتب عمل بور فؤاد ، وذلك في إطار التعريف بالقانون ، وأحكام تشغيل النساء ، فضلا عن إرسال رسائل توعية للعاملين فى الجهاز الوظيفي بالشركات حول واجبات العاملين وإلتزاماتهم ، وعقود العمل الفردي من لمياء محمود مدير مكتب عمل الشرق والإستثمار .

واشترك فيها مسئولين عن شركات ورمس المتحدة للملاحة ، والغندور للصناعات المعدنية ، وريستا بورسعيد ، ودولفن للملابس الجاهزة ، والمكس للملاحات ، وبتروتريد ، وماجستيك ، و CRS للملابس الجاهزة عبر تقنية zoom .