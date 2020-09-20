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مد تلقي طلبات تكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الصحفيين حتى 26 سبتمبر

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قررت نقابة الصحفيين، مد باب تلقى طلبات تكريم المتفوقين فى الدراسة من أبناء الصحفيين حتى 26 سبتمبر الجارى .

وكان أيمن عبد المجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين،قد أعلن عن بدء تنظيم الموسم الثاني لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين، مضيفا أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تنظم  الموسم الثاني، لتكريم أبناء الصحفيين، المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية، وحتى درجة الدكتوراه، وذلك لتحفيز أبنائنا على مواصلة بذل الجهد والتفوق، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أسر الزملاء.

 

وأضاف عبدالمجيد فى بيان له أنه يشترط في المتقدمين الآتى :

1- أن يكون حاصلًا على الشهادة، عن العام الدراسي 2019/2020

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2- أن تكون نسبة النجاح 70% لما قبل الجامعى، و (جيد جدًا) بالشهادة الجامعية.

3- تسليم صورة من شهادة النجاح، أو إفادة من المؤسسة التعليمية للأستاذ/ محمد خليفة نائب المدير العام.

4- للزملاء المقيمين في المحافظات التنسيق عبر الرقم (01288888720) لتسليمه عبر الواتس.

5- تسلم الإفادات والشهادات، بحد أقصى 10سبتمبر المقبل.

وأشار عبدالمجيد، إلى أن فلسفة التكريم بداية من 70٪؜ للقضاء على ثقافة تقسيم الكليات إلى قمة وكأن ما دونها القاع، وحتى لا نسهم في الضغط النفسي على الطلاب والأسر التي لم تحقق نسب مرتفعة في الثانوية العامة، بينما الجامعي جيد جدًا، للتأكيد على أن القمة في مختلف الكليات، بالتميز فيما قدره الله للطالب ما بعد الثانوية العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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