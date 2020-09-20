نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة تُنظم ندوة لتعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ندوة في مجال شؤون المرأة تحت عنوان: "أحكام تشغيل النساء"، في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة العاملة على كافة الأصعدة، وتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة تفعيل دور المرأة العاملة في القطاع الخاص والاستثماري بالمنشآت الصناعية والحيوية بجميع محافظات الجمهورية ، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.ناقشت الندوة أحكام قانون العمل فيما يخص تشغيل النساء ومنها: تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارًا من الشهر السادس للعمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طول مدة الحمل، وكذلك حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.كما تناولت أحكام قانون الطفل فيما يخص تشغيل النساء، حيث نص في المادة 70 منه على عدم جواز تكليفهم بأى أعمال إضافية بدءًا من الشهر السادس في الحمل، وفي المادة 72 من القانون للمرأة في أجازة رعاية الطفل أن تقرر ( تختار ) في أن: تحصل على 25 % من أجرها الشامل وتتنازل عن مدتها التأمينية، أو تحميل صاحب العمل حصته وحصتها التأمينية عن مدة الإجازة طبقًا فتاوى مجلس الدولة، ووزارة القوى العاملة، أما عن المادة 73 من القانون فقد نصت على أنه في المنشآت التى يعمل بها أكثر من 100 عامل يلتزم صاحب العمل بإنشاء أو يعهد إلى دار حضانة لرعاية الطفل.نظمت الندوة عبر تقنية zoom تحت رعاية السيد السنجابي، مدير المديرية، ووكيل المديرية، ومديري المكاتب ومفتشي العمل والعلاقات ومسئول شئون المرأة، فضلا عن حضور 12 من مسئولي الشركات الموجودة داخل نطاق محافظة بورسعيد.حاضر في الندوة فاتن صالح مدير مكتب عمل بورفؤاد، وذلك في إطار التعريف بالقانون، وأحكام تشغيل النساء، فضلا عن إرسال رسائل توعوية للعاملين فى الجهاز الوظيفي بالشركات حول واجبات العاملين والتزاماتهم، وعقد العمل الفردي من لمياء محمود مدير مكتب عمل الشرق والإستثمار .واشترك فيها مسئولين عن شركات ورمس المتحدة للملاحة، والغندور للصناعات المعدنية، وريستا بورسعيد، ودولفن للملابس الجاهزة، والمكس للملاحات، وبتروتريد، وماجستيك، و CRS للملابس الجاهزة عبر تقنية zoom .

وزير القوي العاملة ينعى رائد الصناعة المصرية محمد فريد خميس

نعى وزير القوي العاملة محمد سعفان، وجميع العاملون بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، رجل الأعمال محمد فريد خميس، رائد الصناعة المصرية، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، الذي وافته المنية أمس السبت في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، ويتقدمون بأحر التعازي إلى العائلة الكريمة.

وأكد الوزير، أن الراحل محمد فريد خميس، كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، وفيا محبًا لوطنه، أسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد، صلدا، كافح لبناء نفسه، وحظي بتقدير كافة فئات الشعب المصري لتواضعه الجم، وأدبه الكبير، وأخلاقه العالية، وكان دائما داعمًا لحقوق العمال ومنحاز لهم، صاحب الأيادي البيضاء، وقف دائما بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسساته الاجتماعية.

وإذ ينعى الوزير، رجل الأعمال الراحل؛ فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).

