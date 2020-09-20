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إعلان نتائج القبول بالجامعات الأهلية خلال 72 ساعة لمراجعة مستندات الطلاب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول بالجامعات الأهلية خلال 72 ساعة لمراجعة مستندات الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجامعات الأهلية عن إرجاء إعلان نتائج القبول بجامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين الدولية لفترة لن تزيد عن 72 ساعة لحين مراجعة المستندات المرفوعة من قبل الطلاب على الموقع بدقة.

وقالت الجامعات الأهلية فى بيان منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " إنه بسبب الإقبال بأعداد كبيرة على البرامج والكليات من قبل مختلف الشهادات (ثانوية عامة، شهادات دولية، شهادات عربية)، ونظرا لوجود الكثير من المستندات المرفوعة على الملف الشخصي للطلاب المتقدمين للجامعات بشكل غير دقيق وواضح، وحرصا من الجامعة على عدم تأثير قيام بعض أبنائنا الطلاب برفع مستندات غير مدققة داخل ملفهم الشخصي على فرص قبولهم في الجامعات الأهلية الجديدة، فإن الاعلان عن نتائج القبول سيتم إرجائه لفترة لن تزيد عن 72 ساعة؛ لحين مراجعة المستندات المرفوعة من قبل سيادتكم على الموقع بدقة.

وأوضحت أنه سيتم إبلاغ الطلاب الذين تعذر التأكد من مستنداتهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم لتصحيح أوضاعهم قبل الإعلان عن النتائج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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