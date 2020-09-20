نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة: تنفيذ سلسلة دورات للوافدات والمواطنات المصريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بتنفيذ عدد من الدورات التدريبيه بمشروع المساحات الآمنة للوافدات السوريات والمواطنات المصريات الجنسيات من بعض الدول منها ( ليبيا، اثيوبيا، السودان، ارتريا، اليمن، العراق ) وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وشملت الدورات التدريبية جلسة ختان الاناث بمركز شباب بدر بمحافظة اسوان،جلسة توعية عن الصحة الإنجابية وعيادة متنقلة بمركز شباب الشيخ زايد ومركز شباب ارض اللواء بمحافظة الجيزة ومركز شباب الشمس بمحافظة الشرقية، ومركز شباب الزهور بمحافظة الشرقية وجلسة توعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي بمركز شباب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وجلسة رياضية بمركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالإضافة الي تنفيذ جلسة دعم نفسي بمركز شباب العبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وتنفيذ يوم رياضي بمركز شباب دمياط الجديده بمحافظة دمياط.

فيما تنفذ وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب " دورات تدريبية في مجال الصحة الانجابية اون لاين لمستفيدي أندية السكان بمحافظات (الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، كفر الشيخ، الدقهلية، البحر الأحمر، القليوبية)، كما يتم تنفيذ دورات تدريبية TOT على برامج الصحة الإنجابية.

واكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ان الدولة المصرية تولي اهتماما خاصة باشقائنا العرب الوافدات في كافة المجالات، مبيًا ان الوزارة تسعي لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة علي مستوي الجمهورية من اجل تدريب الوافدات وتأهيلهم لسوق العمل ونشر افاق التنمية من خلالهم.

وأوضح صبحي ان البرنامج يأتي لتشغيل 8 مساحات امنة داخل مراكز الشباب في خمس محافظات وهي "الشرقية، القليوبية، دمياط، اسوان، الجيزة مما يتيح للوافدات تبادل الثقافات والمهارات، والتشجيع على إتقان الحرف اليدوية والفنية وإتاحة فرص العمل الحر.

ومن ناحية اخري قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ثالث الجلسات الحرفية لتعليم اعمال فنية للمرحلة العمرية من 13-17 عاما، وذلك ضمن مبادرة " كافية مشواري " بمحافظة اسيوط بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة أجيال.

وفي هذا السياق قامت لجنة من الوزارة بزيارة محافظة دمياط لاختيار مركز شباب لتنفيذ برنامج مشواري بالإضافة الي زيارة مركز شباب الوايلي لانشاء معمل ابتكار مشواري بمحافظة القاهرة.