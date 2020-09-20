نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتبارات الأخلاقية والتنظيمية في البحوث العلمية.. ورشة عمل بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تنظم الوحدة ورشة عمل بعنوان الاعتبارات الأخلاقية والتنظيمية في البحوث العلمية وهى مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالبحث العلمي، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة، ومدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.

يحاضر في ورشة العمل الأستاذة الدكتورة عزة صالح رضوان الرئيس الفخري للشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي والمدرب الدولي المعتمد لأخلاقيات البحث العلمي، والأستاذ الدكتور هاني سليم منسق عمل الشبكه المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي والمحاضر والخبير الدولي المعتمد في أخلاقيات البحث العلمي

وأشار الأستاذ الدكتور محمد القصاص إلى أن ورشة العمل تهدف إلى رفع الوعي بأخلاقيات البحث العلمي في المجالات البحثية المختلفة، وتناقش العديد من المحاور منها:

- المحور الأول. ما الذي يجعل البحوث العلمية أخلاقية؟

- المحور الثان. ما هي لجان أخلاقيات البحث العلمي وكيف يمكن التعامل معها؟

- الموافقات المستنيرة على البحوث؛ ما هي طبيعتها وما هي الصعوبات المرتبطة بها؟

- وضع لجان أخلاقيات البحث العلمي في مصر وعلاقتها بالموافقة المستنيرة للبحوث

هذا وتبدأ فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاثنين الموافق الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ وذلك من خلال تطبيق زووم عبر الرابط التالى

https:us02web.zoom.usj83044189387