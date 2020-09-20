نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهضيبي عن استقبال مجلس الشيوخ للأعضاء الجدد: خطوة مهمة على طريق الديمقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية وإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.

من جانبه، هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، أعضاء المجلس الجدد بمناسبة بدء استقبالهم اليوم الأحد من أجل استلام كارنيهات العضوية.

وقال الهضيبي، في تصريحات له، اليوم، إن استقبال مجلس الشيوخ لأعضائه الجدد بعد غياب سنوات طويلة لم يكن المجلس فيها موجودًا، يعتبر يومًا تاريخيًا في مسار الحياة النيابية والمنظومة التشريعية في مصر، لما لهذا المجلس من دور كبير خلال المرحلة المقبلة في دعم ومساندة عملية التشريع داخل الدولة جنبا إلى جنب مع مجلس النواب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس له دور كبير وتقع على عاتقه مسئولية ليست بالهينة حيث يختص بمناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومناقشة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وغيرها من الاختصاصات المهمة الأخرى.

وأضاف "الهضيبي" أن عودة مجلس الشيوخ من جديد وبدء ممارسة مهامه انتصار كبير للديمقراطية التي تنميها الدولة في السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنعكس إيجابا على المواطنين في ربوع مصر من خلال تشريعات تغير واقعهم للأفضل وترفع الأعباء عن كاهلهم.

كما التقى الدكتور ياسر الهضيبي، بالأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، مؤكدًا أنه يعد إضافة كبيرة للمجلس لما له من خبرات طويلة ومتراكمة في العمل القانوني والإداري، بما يعزز من الأداء ويساعده على تحقيق رسالته على أكمل وجه.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، على بذل كل الجهد بالتعاون مع نواب المجلس من أجل خدمة مصالح المواطنين في مختلف المحافظات والعمل على معالجة أي مشكلات تواجه المجتمع من خلال منظومة تشريعية سليمة.

"الوطنية للانتخابات" تدعو المصريين بالخارج لاختيار أعضاء مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، دعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في المرحلة الأولى خارج مصر.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لـ انتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

وحددت الهيئة عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة التي أجريت الأسبوع قبل الجاري.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

