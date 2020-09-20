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الرابطة الكتابية بالشرق الأوسط تنعى بولس الفغالى

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مينا أشرف 2020-09-20 15:21 0 تبليغ

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وقالت الرابطة، فى بيان رسمى: "بعد خدمة الكلمة لسنين طوال دون كلل أو ملل، انتقل إلى ديار الآب الخوراسقف بولس الفغالى، المنسق الأول للرابطة الكتابية فى الشرق الأوسط، ومغنى مكتباتنا البيبلية العربية بالتأليف والترجمات، ليسمع كلمة السيد: يَا لَكَ عَبْدًا صَالِحًا وأَمينًا! كُنْتَ أَمينًا على القَليل، سَأُقِيْمُكَ على الكَثِير: أُدْخُلْ إِلى فَرَحِ سَيِّدِكَ".

تابعت: "صلاتنا أن يمنّ السيد على كنيسته، وعلى رابطتنا الكتابية برسل للكلمة، مثل أبونا بولس، يعلنون الكلمة دون كلل ولا خوف، لتبقى كلمة الله فى مجتمعنا عاملة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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