مجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد لاستخراج بطاقات العضوية

استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ اليوم /الأحد/ عددا من النواب الجدد لاستخراج بطاقات العضوية وتسلم مستلزمات النواب الجدد. كان في استقبال النواب الجدد كل من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ والمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة للبرلمان.

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