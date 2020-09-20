نقابة الصحفيين: استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 29 سبتمبر

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أنه بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات، تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، من الثلاثاء 22 سبتمبر حتى الثلاثاء 29 سبتمبر.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات بمجمع الخدمات بالدور الأول والتقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2019، موضحة أن تفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، مؤكدة أنه لن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.
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