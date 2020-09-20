الإخوان مالهمش كلمة .. المصريون يسخرون من الجماعة الإرهابية بـ #ماحدش_نزل

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر مجموعه من الهاشتاجات أبرزها #الاخوان_مالهمش_كلمه ، #ماحدش_نزل ، وتصدرت قائمة الأكثر تدوالا، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . جاءت التعليقات عبر #الاخوان_مالهمش_كلمه ، #ماحدش_نزل أغلبها ساخرة من دعوات الجماعة الزائفة. Advertisements

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