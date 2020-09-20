نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس غدًا الاثنين =، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة، لتعود الي عدلاتها الطبيعية

وقالت الهيئة في بيان، أن نسبة الرطوبة إلى 75%، مما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الإثنين مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع الهيئة الجوية أن يكون لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سناء وجنوب الصعيد.

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وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأثنين والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، ومتوسطة 50 % علي انحاء من السواحل الغربية بينما تكون رعدية احيانا على انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة على معظم انحاء البلاد،

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30