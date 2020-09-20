نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو بالشيوخ: المصريون بالخارج قادرون على كشف أكاذيب "الإرهابية" في المقال التالي
ووجه "رسلان " فى بيان له اصدره اليوم، تحية قلبية الى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لحرصها دائما على تعريف شباب مصر الدارسين بالخارج، خلال زيارتهم لمصر حاليا على كل جزء في الدولة المصرية من خلال زيارات على أرض الواقع في ظل إغلاق الجامعات بالخارج مشيدا باصطحاب الوزيرة نبيلة مكرم لشباب مصر بالخارج فى جولات ميدانية لجميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى جميع أنحاء البلاد، إضافة الى حرصها على تعريفيهم بواقع الحياة المعيشية فى مصر بما فيها المناطق العشوائية وأوضاعها التى كانت فى قمة السوء والقبح وماحققته مصر من انجازات كبيرة فى هذا الملف الشائك وتحويل العديد من المناطق العشوائية الى مناطق حضارية اصبحت مفخرة لكل المصريين.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم الى أكدت فيها أنه لم يتم فقط تحويل هذه المناطق العشوائية وتطويرها كمبانٍ فقط وإنما تكوين الشخصية المصرية لسكانها بعد أن رأينا نماذج جديدة للأطفال وأنشطة وزارة التضامن في المناطق وهو مجهود كبير للوزارة وبالتالي عندما يجد شباب الدارسين بالخارج اهتمام الدولة بهذه المناطق العشوائية فهي رسالة قوية لكل الادعاءات في الخارج ضد مصر موجها التحية للوزيرة لحرصها على اصطحاب شباب مصر بالخارج لزيارة احد هذه المناطق التى تم تطويرها بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وطالب من السفيرة نبيلة مكرم اصحاب شباب الدراسين بالخارج الى المحافظات والمناطق السياحية والاثرية المصرية خاصة محافظات قنا والاقصر وأسوان والبحر الاحمر وجنوب سيناء معربا عن ثقته التامة فى ان هؤلاء الشباب سيكونون سفراء للترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تعود مصر الى مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عضو بالشيوخ: المصريون بالخارج قادرون على كشف أكاذيب "الإرهابية" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.