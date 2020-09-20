الوطنية للانتخابات تحدد طريقة جديدة لتحديث بيانات الموظفين بانتخابات النواب

وقال المستشار لاشين إبراهيم، فى بيان، إنه حرصا من الهيئة الوطنية للانتخابات على التأكد من رغبة الموظفين بكل الجهات التى تستعين بها الهيئة فى الانتخابات، بالمشاركة فى العمل باللجان العامة والفرعية بانتخابات مجلس النواب، فقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات، للبدء فى تحديث بيانات الموظفين، وذلك من خلال قيام كل موظف بالاتصال بالرقم المختصر 090071200 لإدخال بياناته والتأكيد على رغبته فى المشاركة فى العمل بانتخابات مجلس النواب.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لن يلتف لأى عملية تحديث لبيانات الموظفين الراغبين فى المشاركة فى انتخابات البرلمان الا بهذه الطريقة فقط.
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