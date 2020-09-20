نحترم أحكام القضاء.. أول رد من المحامين على حكم الإدارية ببطلان تشكيل هيئة المكتب

قال يحي التوني، أمين صندوق نقابة المحامين، إن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين له كل تقدير وإحترام، وذلك لأن أحكام للقضاء لابد وأن تحترم بشكل كامل .

وأضاف التوني ل "دوت الخليج"، أننا لم نطلع حتي الآن علي هذا الحكم حتي نتعرف علي أسباب البطلان أو العوار الذي أصاب القرار، مؤكدا أنه سيتم الإطلاع علي هذا الحكم اليوم أو غدا الإثنين وحينئذ نستطيع أن نعلم يقيننا لماذا قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل هيئة المكتب.

من جانبه قال أبو بكر الضوه، عضو مجلس نقابة المحامين، لـ "دوت الخليج"، أنه بعد إصدار حكم المحكمة الإدارية ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين سيتم عرض هذا الأمر علي مجلس النقابة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبا لاتخاذ قرار بشأن هذا الأمر.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام ، و٤ آخرين لمنصب وكيل النقابة