المرنم ماهر فايز : مؤلفات بولس الفغالى ميراث مستنير فى هذا الجيل

رثى المرنم اللاهوتى الكبير ماهر فايز، اليوم الأحد، الأب بولس الفغالى، رصدًا لمؤلفاته العميقة والتى وصفها بأنها تقود فكرا مستنيرا فى جيلين وإلى مجىء المسيح فى نهاية العالم.





وقدم ماهر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك رصدًا لحياة العلامة الأب بولس الفغالى وكتبه قائلًا: "هو من مواليد كفرعبيدا 28 نوفمبر 1935 ودرس فى الإكليريكيَّة اليسوعيَّة ثمَّ فى الجامعة اليسوعيَّة حتّى الإجازة فى اللاهوت، وتولى الرسامة الكهنوتية 25 مارس 1962". وفى عام 1963 تعلم فى الإكليريكيَّة الصغرى، سبع سنوات كاهن رعيّة فى بشرّى حتّى سنة 1970، ثمَّ فى كفرعبيدا حتّى سنة 1977. Advertisements وشارك فى مؤتمرات عديدة منذ سنة 1979 فى أوكسفورد إلى الآن فى غرناطة مع محاضرتين كلّ سنة، مؤتمران أو ثلاثة حول الكتاب المقدَّس، تنظيم مؤتمرات الرابطة الكتابيَّة والأيّام البيبليَّة فى لبنان، وعمل فى الهيئة الإداريَّة لجمعيَّة الكتاب المقدَّس منذ عشرين سنة، منسِّق الرابطة الكتابيَّة فى الشرق، واليوم فى الهيئة التنفيذيَّة للمرَّة الثانية بعد جمعيَّة عامَّة فى سيِّدة الجبل سنة 2002، ومشاركة فاعلة فى هونغ كونغ سنة 1996.

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