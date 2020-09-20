الإفتاء : كل من يستقرأ أحداث التاريخ يدرك صدق مقولة مصر محروسة

وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن تسمية مصر محروسة، تعنى مدى تجلى عناية الله تعالى بالحفظ والرعاية والحماية لمصر وأهلها من كل سوء ومكر وكيد وعدوان.

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