صور .. سفير مصر ببكين يشارك فى افتتاح منتدى حضارات الأنهار العظمى للسياحة

افتتح محمد البدرى، سفير مصر لدى الصين، مع Liu Wu محافظ إقليم تشانسى الصينى، المنتدى الثانى لحضارات الأنهار العظمى للسياحة، والذى تم اختيار مصر كضيف الشرف له لهذا العام.





ينعقد المنتدى على مدار يومى 20 و21 سبتمبر الجارى، بمشاركة لفيف من السفراء المعتمدين بالصين والأكاديميين والمتخصصين فى مجالات التاريخ والثقافة والسياحة، بهدف استعراض دور الأنهار العظمى فى نشأة وازدهار الحضارات القديمة وآثارها الممتدة عبر التاريخ، مع مناقشة سبل تدعيم وتنشيط السياحة الثقافية والطبيعية المرتبطة بتلك الأنهار العظمى. وأكد البدرى، خلال الكلمة الافتتاحية على أهمية التراث الحضارى للإنسانية وضرورة دعم التفاعل بين الحضارات المختلفة، مستعرضًا تاريخ الحضارة المصرية على مدار سبعة آلاف سنة ومحورية نهر النيل فى خلق هذه الحضارة والثقافة المرتبطة بها. ودعا سفير مصر، لأهمية التركيز فى المرحلة المقبلة على تطوير العلاقات بين مصر والصين فى مجال تنشيط السياحة وأهمية الانفتاح الثقافى بين الحضارتين المصرية والصينية.

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