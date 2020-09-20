عاجل.. السيسى يصدر قرارا بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، القرار رقم 553 لسنة 2020، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2020.





وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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